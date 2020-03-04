Коронавирус: Всемирный банк выделит 12 млрд долл. для борьбы с последствиями эпидемии

Всемирный банк. Фото: LDaily

https://racurs.ua/n134639-koronavirus-vsemirnyy-bank-vydelit-12-mlrd-doll-dlya-borby-s-posledstviyami-epidemii.html

Ракурс

Коронавирус «заразил» мировую экономику. Во всем мире отмечается снижение экономической активности в связи с распространением инфекции. Инвесторы заняли выжидающую позицию и скупают безопасные активы (золото и другие драгметаллы). В связи с этим, Всемирный банк планирует выделить странам-участницам 12 млрд долл. для борьбы с инфекцией и на преодоление экономических последствий эпидемии.

Средства планируется направить на принятие эффективных мер в ответ на коронавирус, а также на ослабление его трагических последствий для экономики, говориться в сообщении Всемирного банка.

Средства в сумме 2,7 млрд долл. будут выделяться через Международный банк реконструкции и развития, еще 1,3 млрд долл. выделят через Международную ассоциацию развития. Половину запланированной суммы (6 млрд долл.) выделят через Международную финансовую корпорацию (IFC).

Во Всемирном банке хотят изменить приоритеты своей работы и перераспределить 2 млрд долл. для решения самых актуальных экономических вызовов.

Решение о предоставлении средств странам-участницам в сумме 12 млрд долл. во Всемирном банке обещают принять в самые короткие сроки.

Как ранее писал «Ракурс», Федеральная резервная система США приняла решение понизить базовую процентную ставку до уровня 1−1,25% для стабилизации ситуации на мировом рынке.