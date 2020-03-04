Дело Шеремета: силовики обыскивают одного из защитников Антоненко. Фото: 24 Канал

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Обыски проходят в Киеве у Леонида Маслова — участника АТО и одного из защитников музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Основанием для обысков стало постановление Печерского райсуда столицы на соответствующее ходатайство следователя. Маслов якобы заходил в аккаунт Антоненко в соцсети «ВКонтакте» и мог удалить важную информацию, считает следствие. Об этом сообщает на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем.

Найем отверг эту информацию следствия и заявил, что ее легко проверить. Также он отмечает, что Маслов постоянно освещал информацию по делу Антоненко и критиковал министра внутренних дел Арсена Авакова.

Напомним, Антоненко обвиняется в организации убийства журналиста «Украинской правды» Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля.

Кроме Антоненко, фигурантами этого дела являются волонтер и кардиохирург Юлия Кузьменко, военный медик Яна Дугарь и супруги-атошники Инна и Владислав Грищенко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь правоохранители задержали в декабре прошлого года. Следствие называет Антоненко организатором убийства Шеремета, Дугарь якобы фотографировала видеокамеры накануне взрыва, а Кузьменко — закладывала взрывчатку под автомобиль. Подозреваемые все обвинения отвергают. Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО, Дугарь назначили ночной домашний арест.

Ранее нардеп от «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявлял, что развал дела Шеремета станет поводом для отставки Авакова. Переформатирование правительства состоится уже сегодня, но действующий глава МВД, скорее всего, сохранит свою должность.