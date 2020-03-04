Справа Шеремета: силовики обшукують одного з захисників Антоненка. Фото: 24 Канал

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Обшуки тривають у Києві в Леоніда Маслова — учасника АТО й одного з захисників музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета.

Підставою для обшуків стала ухвала Печерського райсуду столиці на відповідне клопотання слідчого. Маслов нібито заходив в аккаунт Антоненка в соцмережі «ВКонтакті» й міг видалити важливу інформацію, вважає слідство. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook адвокат Масі Найєм.

Найєм заперечив цю інформацію слідства й заявив, що її легко перевірити. Також він наголошує, що Маслов постійно висвітлював інформацію у справі Антоненка і критикував міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Нагадаємо, Антоненко звинувачується в організації вбивства журналіста «Української правди» Павла Шеремета, котрий загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля.

Окрім Антоненка, фігурантами цієї справи є волонтер і кардіохірург Юлія Кузьменко, військовий медик Яна Дугарь та подружжя атошників Інна і Владислав Грищенки.

Антоненка, Кузьменко й Дугарь правоохоронці затримали у грудні минулого року. Антоненка слідство називає організатором вбивства Шеремета, Дугарь нібито фотографувала відеокамери напередодні підриву, а Кузьменко — закладала вибухівку під автомобіль. Підозрювані всі звинувачення відкидають. Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО, Дугарь призначили нічний домашній арешт.

Раніше нардеп від «Слуги народу», глава парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявляв, що розвал справи Шеремета стане приводом для відставки Авакова. Переформатування уряду відбудеться вже сьогодні, але чинний глава МВС, найімовірніше, збереже свою посаду.