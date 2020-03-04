Неля Штепа програла суд проти Ірини Геращенко. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n134637-ne-zahystyla-chest-ta-gidnist-odiozna-nelya-shtepa-prograla-sud-proty-iryny-geraschenko-dokument.html

Ракурс

Ірина Геращенко, народний депутат від «Європейської солідарності», заявила, що виграла суд першої інстанції у екс-мера Слов’янська Нелі Штепи.

Штепа подала позов проти Геращенко в червні 2018 року, щоб захистити свою честь і гідність. Народний депутат опублікувала копію рішення суду, в якому сказано, що суд відмовив Штепі в задоволенні позову. Рішення вступить в силу через 30 днів, тобто після закінчення терміну подачі апеляції. Про це Ірина Геращенко написала у Facebook.

Нардеп також зазначила, що 17 березня відбудеться наступний суд — за участю екс-беркутівців В’ячеслава Аброськіна, Сергія Тамтури та Сергія Зінченка, які також судяться з нею про захист своєї честі та гідності. Вони подали до суду на Геращенко за те, що команда політика категорично відмовлялася включати їх «в так званий список на обмін з бойовиками».

Як відомо, Неля Штепа отримала 3 тис. 600 євро, які вона відсудила в України за свій арешт. Компенсацію від держави екс-чиновник отримала за рішенням Європейського суду з прав людини.

До суду вона подала позов після того, як в 2014 році її затримали за підозрою в сепаратизмі. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов’янська під загрозою терористів, в полоні у терористів її били, а інтерв’ю для російських видань зроблені «під дулом автомата». Їй загрожував довічний термін ув’язнення.