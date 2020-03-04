Торнадо у США убив 25 людей, серед яких 18 дітей, фото — Fox

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Ракурс

У центральний частині американського штату Теннессі у вівторок, 3 березня, пройшов смертоносний торнадо. Найбільших збитків зазнало місто Нешвілл, у якому загинули 25 людей, серед яких є 18 дітей і підлітків.

Кількість жертв може зрости, оскільки рятувальники продовжують шукати постраждалих під уламками зруйнованих будівель, повідомляє FoxNews.

Смертельні випадки сталися в чотирьох різних округах, кількість поранених і зниклих без вісти уточнюється, наразі офіційні особи повідомляють про понад 160 поранених. Потужний шторм створив над штатом два торнадо.

Команди рятувальників усю ніч розбирали завали і шукали постраждалих. Очевидці пишуть у соцмережах, що це був раптовий шторм з дощем, який накрив місто зненацька вночі, коли більшість людей спали.

Очевидці зафіксували шокуючі кадри ударів блискавки, які освітлювали гігантський вихор торнадо.

У Нешвіллі зруйновано 48 будівель, вулиці усіяні уламками стін і дахів, обірваними лініями електропередач і поваленими деревами.

За оцінками Центру прогнозування штормів Національної адміністрації океанічних і атмосферних досліджень, швидкість торнадо становила від 218 до 265 км/год.

Після Нешвіллу шторм рушив на схід, приносячи з собою дощ. Від Алабами до західної частини Пенсільванії простяглася лінія штормів. Сильні вітри, здатні принести руйнування, прогнозують у ці години в центрі Алабами, на сході Теннессі і в західних районах Кароліни.

Раніше «Ракурс» повідомляв про торнадо, який став причиною поранення 18 осіб у США. На певний час призупинилася робота міжнародного аеропорту Канзас-Сіті. Летовище накрило сміттям, яке було перенесений вихором на відстань майже 25 км.