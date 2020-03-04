Торнадо в США убил 25 человек, среди которых 18 детей, фото - Fox

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Ракурс

В центральный части американского штата Теннесси во вторник, 3 марта, прошел смертоносный торнадо. Наибольший ущерб ощутил город Нэшвилл, в котором погибли 25 человек, среди которых 18 детей и подростков.

Число жертв может возрасти, поскольку спасатели продолжают искать пострадавших под обломками разрушенных зданий, сообщает FoxNews.

Смертельные случаи произошли в четырех разных округах, количество раненых и пропавших без вести уточняется, пока официальные лица сообщают о более 160 раненых. Мощный шторм создал над штатом два торнадо.

Команды спасателей всю ночь разбирали завалы и искали пострадавших. Очевидцы пишут в соцсетях, что это был внезапный шторм с дождем, который накрыл город неожиданно ночью, когда большинство людей спали.

Очевидцы зафиксировали шокирующие кадры ударов молнии, которые освещали гигантский вихрь торнадо.

В Нэшвилле разрушены 48 зданий, улицы усеяны обломками стен и крыш, оборванными линиями электропередач и поваленными деревьями.

По оценкам Центра прогнозирования штормов Национальной администрации океанических и атмосферных исследований, скорость торнадо составляла от 218 до 265 км/ч.

После Нэшвилла шторм двинулся на восток. От Алабамы до западной части Пенсильвании протянулась линия штормов. Сильный ветер, способный повлечь разрушения, прогнозируют в эти часы в центре Алабамы, на востоке Теннесси и в западных районах Каролины.

Ранее «Ракурс» сообщал о торнадо, который стал причиной ранения 18 человек в США. На время приостановилась работа международного аэропорта Канзас-Сити. Аэропорт накрыло мусором, который был перенесен вихрем на расстояние около 25 км.