Неля Штепа проиграла суд против Ирины Геращенко. Фото: УНИАН

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Ирина Геращенко, народный депутат от «Европейской солидарности», заявила, что выиграла суд первой инстанции у экс-мэра Славянска Нели Штепы.

Штепа подала иск против Геращенко в июне 2018 года, чтобы защитить свою честь и достоинство. Народный депутат опубликовала копию решения суда, в котором сказано, что суд отказал Штепе в удовлетворении иска. Решение вступит в силу через 30 дней, то есть после окончания срока подачи апелляции. Об этом Ирина Геращенко написала в Facebook.

Нардеп также отметила, что 17 марта состоится следующий суд — с участием экс-беркутовцев Вячеслава Аброськина, Сергей Тамтуры и Сергей Зинченко, которые также судятся с ней о защите своей чести и достоинства. Они подали в суд на Геращенко за то, что команда политика категорически отказывалась включать их в так называемый список на обмен с боевиками.

Как известно, Неля Штепа получила 3 тыс. 600 евро, которые она отсудила у Украины за свой арест. Компенсацию от государства экс-чиновник получила по решению Европейского суда по правам человека.

В суд она подала после того, как в 2014 году ее задержали по подозрению в сепаратизме. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата». Ей грозил пожизненный срок заключения.