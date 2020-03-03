CoronaCoin: новая криптовалюта появилась на фоне эпидемии коронавируса

https://racurs.ua/n134605-kriptovaluta-coronacoin-poyavilas-na-fone-epidemii-koronavirusa.html

Ракурс

Криптовалюта CoronaCoin появилась на цифровой цепочке для записи транзакций — блокчейне Ethereum — в эмиссии, равной численности людей на Земле. О новой криптовалюте стало известно на фоне распространения эпидемии коронавируса в мире и масштабного спада на фондовых рынках. Однако некоторые пользователи соцсетей назвали выпуск CoronaCoin аморальным поступком.

Токены CoronaCoin, похожие на биткоин, удаляются каждые 48 часов. Их количество будет уменьшаться пропорционально увеличению числа новых жертв вируса и инфицированных людей. Таким образом сама валюта CoronaCoin будет дорожать, пишет Reuters.

Токены торгуются на двух площадках — Saturn Network и ForkDelta. Общее количество токенов CoronaCoin равно приблизительному количеству людей на планете — 7 604 953 650. Авторы криптовалюты рассказали, что в состав их команды входят семь разработчиков, которые в основном находятся в Европе.

Напомним, последние данные ВОЗ указывают на то, что более 90 тыс. человек заразились коронавирусом в 70 странах. Создатели новой цифровой валюты обещают 20% дохода направлять на нужды Красного Креста.