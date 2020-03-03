CoronaCoin: нова криптовалюта з’явилася на тлі епідемії коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n134605-kryptovaluta-coronacoin-z-yavylasya-na-tli-epidemiyi-koronavirusu.html

Ракурс

Криптовалюта CoronaCoin з’явилася на цифровому ланцюжку для запису транзакцій — блокчейні Ethereum — в емісії, що дорівнює чисельності людей на Землі. Про нову криптовалюту стало відомо на тлі поширення епідемії коронавірусу у світі і масштабного спаду на фондових ринках. Водночас деякі користувачі соцмереж назвали випуск CoronaCoin аморальним вчинком.

Токени CoronaCoin, схожі на біткоїн, видалятимуться кожні 48 годин. Їхня кількість зменшуватиметься пропорційно до збільшення кількості нових жертв вірусу та інфікованих людей. Таким чином сама валюта CoronaCoin дорожчатиме, пише Reuters.

Токени торгуються на двох майданчиках — Saturn Network і ForkDelta. Загальна кількість токенів CoronaCoin дорівнює приблизній кількості людей на планеті — 7 604 953 650. Автори криптовалюти розповіли, що до складу їхньої команди входять семеро розробників, які здебільшого знаходяться в Європі.

Нагадаємо, останні дані ВООЗ вказують на те, що понад 90 тис. осіб інфікувалися у 70 країнах. Творці нової цифрової валюти обіцяють 20% доходу направляти на потреби Червоного Хреста.