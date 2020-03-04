Коронавірус: Світовий банк виділить 12 млрд дол. для боротьби з наслідками епідемії

Світовий банк. Фото: LDaily

https://racurs.ua/ua/n134639-koronavirus-svitovyy-bank-vydilyt-12-mlrd-dol-dlya-borotby-z-naslidkamy-epidemiyi.html

Ракурс

Коронавірус «заразив» світову економіку. В усьому світі відзначається зниження економічної активності у зв’язку з поширенням інфекції. Інвестори зайняли вичікувальну позицію і скуповують безпечні активи (золото та інші дорогоцінні метали). У зв’язку з цим, Світовий банк планує виділити країнам-учасницям 12 млрд дол. для боротьби з інфекцією і на подолання економічних наслідків епідемії.

Кошти планується направити на прийняття ефективних заходів у відповідь на коронавірус, а також на ослаблення його трагічних наслідків для економіки, говориться у повідомленні Світового банку.

Кошти в сумі 2,7 млрд дол. будуть виділятися через Міжнародний банк реконструкції та розвитку, ще 1,3 млрд дол. виділять через Міжнародну асоціацію розвитку. Половину запланованої суми (6 млрд дол.) виділять через Міжнародну фінансову корпорацію (IFC).

У Світовому банку хочуть змінити пріоритети своєї роботи і перерозподілити 2 млрд дол. для вирішення найактуальніших економічних викликів.

Рішення про надання коштів країнам-учасницям у сумі 12 млрд дол. у Світовому банку обіцяють прийняти у найкоротші терміни.

Як раніше писав «Ракурс», Федеральна резервна система США прийняла рішення про зниження базової процентної ставки до рівня 1−1,25% для стабілізації ситуації на світовому ринку.