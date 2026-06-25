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Аджай Банги и Юлия Свириденко, фото: t.me/svyrydenkoy
Украина и Всемирный банк подписали соглашение на 3,39 млрд долларов — Свириденкоhttps://racurs.ua/n214652-ukraina-i-vsemirnyy-bank-podpisali-soglashenie-na-3-39-mlrd-dollarov-sviridenko.htmlРакурс
Міністерство фінансів України та Світовий банк на полях Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську уклали пакет домовленостей у межах Першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору (DPO).
Про це сьогодні, 25 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Підписали зі Світовим банком угоду на 3,39 млрд доларів, — зазначила Свириденко.
За її словами, ці кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності України та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету.
Угода передбачає:
- 1,04 млрд доларів позики на політику розвитку, з яких 500 млн доларів забезпечені гарантією Великої Британії, ще 540 млн доларів — гарантією Японії;
- 2,35 млрд доларів грантового фінансування від Фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.
Ці домовленості стали можливими завдяки великій роботі над реформами. Україна виконала умови програми, ухваливши 13 законів і 7 підзаконних актів. Це рішення у сферах публічних закупівель, факторингу, інтеграції енергоринку з ЄС, розвитку агросектору, ветеранського підприємництва, житлової політики, дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи моніторингу парникових газів", — наголосила прем'єр.
Також сторони обговорили подальшу співпрацю, зокрема концепцію «Економіки майбутнього», яка має визначити довгострокову модель розвитку української економіки після завершення війни.
Серед пріоритетів також — сучасна житлова політика. Масштабування доступної іпотеки та створення умов, щоб мільйони українців могли придбати власне житло, є одним із ключових елементів повернення людей додому, — додала Свириденко.
Окрему увагу також приділили приватизації.
Ми поділяємо підхід, що вона має бути поетапною, прозорою та максимально вигідною для держави, залучаючи стратегічних інвесторів і збільшуючи вартість українських активів, а не продаючи їх поспіхом, — зазначила прем'єр.