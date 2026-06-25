Аджай Банги и Юлия Свириденко, фото: t.me/svyrydenkoy

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Міністерство фінансів України та Світовий банк на полях Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську уклали пакет домовленостей у межах Першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору (DPO).

Про це сьогодні, 25 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Підписали зі Світовим банком угоду на 3,39 млрд доларів, — зазначила Свириденко.

За її словами, ці кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності України та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету.

Угода передбачає:

1,04 млрд доларів позики на політику розвитку, з яких 500 млн доларів забезпечені гарантією Великої Британії, ще 540 млн доларів — гарантією Японії;

2,35 млрд доларів грантового фінансування від Фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

Ці домовленості стали можливими завдяки великій роботі над реформами. Україна виконала умови програми, ухваливши 13 законів і 7 підзаконних актів. Це рішення у сферах публічних закупівель, факторингу, інтеграції енергоринку з ЄС, розвитку агросектору, ветеранського підприємництва, житлової політики, дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи моніторингу парникових газів", — наголосила прем'єр.

Також сторони обговорили подальшу співпрацю, зокрема концепцію «Економіки майбутнього», яка має визначити довгострокову модель розвитку української економіки після завершення війни.

Серед пріоритетів також — сучасна житлова політика. Масштабування доступної іпотеки та створення умов, щоб мільйони українців могли придбати власне житло, є одним із ключових елементів повернення людей додому, — додала Свириденко.

Окрему увагу також приділили приватизації.