Новости России: Учительница в Москве не выключила кварцевую лампу и отправила в больницу 25 первоклассников, фото — Snob

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В Москве из школы № 1415 уволят учительницу первого класса, которая на перемене включила в классе кварцевую лампу открытого типа и забыла вовремя ее выключить.

Городской департамент образования сообщает, что несколько первоклассников получили ожоги роговицы глаза.

Учительница использовала облучатель открытого типа, хотя в школах можно использовать только устройства закрытого типа. Когда дети вернулись в класс, учительница бактерицидную лампу не выключила.

Полиция столицы РФ проверяет информацию, некоторые росСМИ написали, что в больницу с ожогами роговицы попали 25 первоклассников. Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Похожий случай произошел в конце февраля и в Украине. На турнире по рукопашному бою в Мариуполе участники получили ожоги глаз. У сотрудников силовых ведомств обнаружили электроофтальмию — ожоги роговицы. В зале, где проходили соревнования, были включены кварцевые лампы, которые используют для дезинфекции помещений. Обошлось без тяжелых последствий, однако пострадали 40 человек.