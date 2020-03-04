Сьогодні Рада може оновити уряд, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n134644-vidstavka-uryadu-goncharuka-deputat-zi-slugy-narodu-rozpovila-yak-rada-golosuvatyme-za-novyh.html

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Ірина Верещук, народний депутат із фракції «Слуга народу» розповіла, як під час сьогоднішнього позачергового засідання Верховної Ради відбуватиметься голосування за призначення нових міністрів.

За її словами, за міністрів закордонних справ та оборони, які відносяться до президентської квоти у Кабміні, народні обранці голосуватимуть окремо, а за призначення решти членів уряду — пакетом, повідомляє «Укрінформ».

Верущук зазначила, що за відставку чинного прем'єра Олексія Гончарука та призначення замість нього чинного віце-прем'єра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля готові проголосувати понад 326 депутатів.

У мене немає сумніву, що відставка прем'єра Гончарука буде прийнята, а призначення Шмигаля буде проголосовано, — наголосила Верещук.

Сьогодні о 16.00 має розпочатися позачергове засідання парламенту, на якому розглядатимуть питання про переформатування Кабінету міністрів.

Нагадаємо, кілька народних депутатів опублікували в інтернеті фото заяви Гончарука про відставку. Ця заява датована 3 березня.