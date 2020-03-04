«Слуга» подвезли новую шпаргалку: в сети появился еще один темник об отставке правительства Гончарука, фото - Депо

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Украинские СМИ получили документ, который якобы предназначен для депутатов партии «Слуга народа». В нем указаны положения, которые следует распространять нардепам монобольшинства в комментариях об отставке правительства Алексея Гончарука и назначении нового руководителя Кабмина и министров.

Темник по сравнению со вчерашним днем ​​несколько обновили, сообщает «Зеркало недели». В трехстраничном документе говорится о том, как аргументировать правильность выбора определенных кандидатов, а также указаны подсказки депутатам относительно новой структуры Кабинета министров и политики нового правительства.

Оказывается, что перезагрузка Кабмина происходит в соответствии с ситуацией, «которая осложняется во всем мире». Отставку Гончарука предлагается подавать обществу как логический шаг и не считать ее «политической драмой или трагедией», «договорняком о коррупционных схемах».

Причину отставки предлагается объяснять недостатком опыта и верой в теоретические, «кабинетные» схемы реформ, нехваткой практического знания системы, плохим диалогом с парламентом и обществом.

Отдельным пунктом в темнике приведена аргументация того, что Денис Шмыгаль не является «человеком Ахметова».

Шмыгаль 15 лет работал в различных бизнесах (от менеджера до гендиректора), не связанных с олигархами никак. Затем он восемь лет работал на госслужбе. И только три последних года — на разных должностях в компании ДТЭК. С какой стати он «человек Ахметова»? То, что его пригласили на ответственные должности в большой бизнес, говорит лишь о его эффективности как менеджера и управленческий опыт, — говорится в тексте темника.

Новый Кабмин обещают сделать «более прагматичным, спокойным и уверенным».

Именно уверенность в завтрашнем дне — это то, что срочно нужно украинцам сегодня, — указывается в поучении нардепам СН.

Сегодня председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко в кулуарах Рады отметил, что страна перейдет «в правительство спокойных технократов», которые будут «взвешенно принимать решения», а «это спокойствие люди почувствуют в карманах и домах».