Новый Кабмин: глава Слуги народа объяснил, почему Аваков будет работать в четвертом подряд правительстве, фото — "Процишин официальный"

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Председатель политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко объяснил, почему министр внутренних дел Арсен Аваков будет работать в четвертом подряд правительстве. Оказалось, что его ценят в партии власти за опыт и компетентность.

Корниенко рассказал, что в случае, когда человек долгое время работает в правительстве, он получает «и плюсы, и минусы».

Минусы — это негативный рейтинг министра, потому что реформу МВД надо было бы довести до конца и мы будем об этом с ним говорить. Плюсы — министр понимает эту сферу, может брать ответственность, имеет необходимый уровень работы в своей области, — рассказал Корниенко в кулуарах Рады 3 марта.

Он считает, что Аваков «наработал необходимый опыт» и «хорошо разбирается во вверенной ему сфере» — полиция, ГСЧС, пограничная служба.

Относительно сегодняшних кадровых решений парламента Корниенко отметил, что теперь страна перейдет «в правительство спокойных технократов», которые будут «взвешенно принимать решения», а «это спокойствие люди почувствуют в карманах и домах».

Маркером для оценки работы нового правительства будет, по словам председателя партии «Слуга народа», стабилизация экономической ситуации, прекращение промышленного спада, выполнение показателей ВВП.

Напомним, что Аваков работал министром внутренних дел в правительствах Арсения Яценюка (2014—2016), Владимира Гройсмана (2016—2019) и Алексея Гончарука (2019—2020).