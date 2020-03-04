Максим Нефедов, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n134648-nabu-otkrylo-delo-protiv-glavy-tamojennoy-slujby-nefedova-smi-dokument.html

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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАБУ) открыло дело против главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Дело открыто в связи с соответствующим решением суда. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники в НАБУ.

Отмечается, что в заявлении о преступлении утверждается, что группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков, чем, якобы, государству был нанесен ущерб на сумму свыше 40 млн гривен.

Сам Нефедов в комментарии агентству заявил, что это дело инициировано его недоброжелателями.

Также информацию об открытии дела в отношении Нефедова подтверждает Telegram-канал «UN — сливы и груши», который опубликовал фото ответа НАБУ на соответствующий журналистский запрос.

Нефедов возглавил Государственную таможенную службу 5 июля 2019 года по результатам соответствующего конкурса.

Напомним, в начале февраля в интернете появилось видео отдыха Нефедова в компании полуголых стриптизерш в элитном киевском клубе Queen.