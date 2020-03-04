Максим Нефьодов, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n134648-nabu-vidkrylo-spravu-proty-golovy-mytnoyi-slujby-nefodova-zmi-dokument.html

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАБУ) відкрило справу проти голови Державної митної служби Максима Нефьодова.

Справа відкрита у зв’язку з відповідним рішенням суду. Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на джерела в НАБУ.

Зазначається, що у відповідній заяві про злочин стверджується, що група осіб нібито систематично одержувала хабарі за поставки горючих і не сертифікованих панелей на ринок України на підставі фіктивного аудиту заводів-постачальників, чим, нібито, державі було завдано збитків на суму понад 40 млн гривень.

Сам Нефьодов у коментарі агентству заявив, що ця справа ініційована його недоброзичливцями.

Також інформацію про відкриття справи щодо Нефьодова підтверджує Telegram-канал «UN — сливы и груши», який опублікував фото відповіді НАБУ на відповідний журналістський запит.

Нефьодов очолив Державну митну службу 5 липня 2019 року за результатами відповідного конкурсу.

Нагадаємо, на початку лютого в інтернеті з’явилося відео відпочинку Нефьодова у компанії напівголих стриптизерок в елітному київському клубі Queen.