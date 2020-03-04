Баканов уместил отчет о работе СБУ на пять страниц. Фото: Mind.ua

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Верховная Рада в рамках внеочередного заседания парламента, которое состоится 4 марта в 16.00, заслушает отчеты правоохранительных органов о результатах их работы.

Некоторые представители правоохранительных органов уже принесли в Раду свои отчеты. Их фото опубликовал народный депутат Антон Поляков в своем Telegram-канале.

Так, самым ответственным органом оказалось Национальное антикоррупционное бюро — там подготовили отчет на 80 страниц. Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура решили так не расписывать свою деятельность — их отчеты составили 41 и 43 листа соответственно. А вот в Службе безопасности Украины отчет о своей деятельности уместили на пять страниц.

Иван Геннадьевич (Баканов, глава СБУ — ред.) не заморачивается, — отметил Поляков.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады в 16.00. На заседании будут рассмотрены ряд законопроектов, а также «вопрос Кабинета министров». Предполагается, что в отставку могут отправить премьер-министра Алексея Гончарука.

Последним пунктом повестки дня является рассмотрение вопросов о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в стране и укрепления правопорядка.