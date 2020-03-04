Баканов написав звіт про роботу СБУ на п'яти сторінках. Фото: Mind.ua

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Верховна Рада в рамках позачергового засідання парламенту, яке відбудеться 4 березня о 16.00, заслухає звіти правоохоронних органів про результати їхньої роботи.

Деякі представники правоохоронних органів вже принесли до Ради свої звіти. Їхнє фото опублікував народний депутат Антон Поляков у своєму Telegram-каналі.

Так, найвідповідальнішим органом виявилося Національне антикорупційне бюро — там підготували звіт на 80 сторінок. Міністерство внутрішніх справ і Генеральна прокуратура вирішили так не розписувати свою діяльність — їхні звіти склали 41 і 43 листа відповідно. А ось в Службі безпеки України звіт про свою діяльність умістили на п’яти сторінках.

Іван Геннадійович (Баканов, глава СБУ — ред.) не заморочується, — зазначив Поляков.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради о 16.00. На засіданні будуть розглянуті низка законопроектів, а також «питання Кабінету міністрів». Передбачається, що у відставку можуть відправити прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Останнім пунктом порядку денного є розгляд питань про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора в сфері подолання корупції в країні та зміцнення правопорядку.