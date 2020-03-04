Андрій Коболєв. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n134646-ukrayina-spilno-z-ssha-shukaie-sposoby-nedopuschennya-dobudovy-pivnichnogo-potoku-2-koboliev.html

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«Північний потік-2» загрожує енергетичній безпеці України і несе загрозу для української газотранспортної системи. Тому Україна веде активні переговори зі США та іншими своїми стратегічними партнерами щодо недопущення закінчення будівництва Росією даного газогону.

Про це заявив під час свого виступу в Атлантичній раді глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв, повідомляє «Укрінформ».

Коболєв зазначив, що, незважаючи на жорсткі санкції з боку США, РФ буде намагатися створити власні технічні можливості для завершення будівництва газогону.

Також Коболєв заявив, що не можна виключати того, що Росії все ж вдасться прокласти газогін через Балтійське море, тому Україна веде переговори зі США та іншими партнерами, щоб остаточно «поховати» даний проект.

Глава «Нафтогазу» уточнив, що санкційна політика США щодо Росії є одним з найважливіших важелів впливу на агресора, а також спрямована на підтримку енергетичної безпеки України.

Коболєв додав, що Україна сподівається, що уряд США продовжить свої зусилля у даному напрямку.

Як раніше писав «Ракурс», президент США Дональд Трамп у грудні 2019 року підписав оборонний бюджет, у якому передбачені санкції проти будівництва газогонів «Північний потік-2» і «Турецький потік».