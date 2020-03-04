Андрей Коболев. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n134646-ukraina-sovmestno-s-ssha-ischet-sposoby-nedopuscheniya-stroitelstva-severnogo-potoka-2-kobolev.html

Ракурс

«Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Украины и несет угрозу для украинской газотранспортной системы. Поэтому Украина ведет активные переговоры с США и другими своими стратегическими партнерами относительно недопущения окончания строительства Россией данного газопровода.

Об этом заявил во время своего выступления в Атлантическом совете глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает «Укринформ».

Коболев отметил, что, несмотря на жесткие санкции со стороны США, РФ будет пытаться создать собственные технические возможности для завершения строительства газопровода.

Также Коболев заявил, что нельзя исключать того, что России все же удастся проложить газопровод через Балтийское море, поэтому Украина ведет переговоры с США и другими партнерами, чтобы окончательно «похоронить» данный проект.

Глава «Нафтогаза» уточнил, что санкционная политика США в отношении России является одним из важнейших рычагов воздействия на агрессора, а также направлена на поддержание энергетической безопасности Украины.

Коболев добавил, что Украина надеется, что правительство США продолжит свои усилия в данном направлении.

Как ранее писал «Ракурс», президент США Дональд Трамп в декабре 2019 года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против строительства газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».