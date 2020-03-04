Відставка Гончарука: в "Слузі народу" вважають, що прем'єр прийняв країну у розрусі, фото — "Обозреватель"

https://racurs.ua/ua/n134645-goncharuk-pryynyav-krayinu-u-rozrusi-my-svoyih-ne-kydaiemo-sluga-tyschenko-pro-maybutnie.html

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Олексію Гончаруку поки не запропонували нову посаду, але він залишається в команді «Слуг народу». Народний депутат з СН Микола Тищенко вважає, що прем'єру вдалося зробити диво в економіці, бо він «прийняв країну у розрусі».

Причину відставки Тищенко пояснив PavlovskiyNews.

Це був запит суспільства, в Олексія були помилки, які суспільство не може вибачити. Ми сьогодні їх виправляємо, — заявив «слуга».

Тищенко вважає, що Гончарук «задовільно працював, бо прийняв на себе удар», прийшовши «на порожнє місце», очоливши країну, в економіці якої «був жах».

Гончарук прийняв країну в розрусі, яку залишив нам Петро Порошенко у спадок. З діркою в бюджеті. Кадрових змін не уникнути, але у мене до нього великий кредит довіри. Він залишається в команді. Ми своїх не кидаємо, — розповів нардеп СН.

Водночас серед досягнень Гончарука на посаді Тищенко зміг назвати тільки кадрові. Гончарук буцімто «зібрав команду».

Нагадаємо, вчора, 2 березня, Олексій Гончарук подав заяву про відставку, сьогодні це питання розглядатиме рада на позачерговій сесії. Нардеп зі «Слуги народу» Олександр Дубинський вчора назвав імена потенційних очільників міністерств, які обговорювалися вчора ввечері під час засідання фракції. Наступником Гончарука може стати Денис Шмигаль — чинний віце-прем'єр розвитку громад і територій.