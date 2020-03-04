Отставка Гончарука: в "Слуге народа" считают, что премьер принял страну в разрухе, фото — "Обозреватель"

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Алексею Гончаруку пока не предложили новую должность, но он остается в команде «Слуг народа». Народный депутат из СН Николай Тищенко считает, что премьеру удалось совершить чудо в экономике, потому что он «принял страну в разрухе».

Причину отставки Тищенко объяснил PavlovskiyNews.

Это был запрос общества, у Алексея были ошибки, которые общество не может простить. Мы сегодня их исправляем, — заявил «слуга».

Тищенко считает, что Гончарук «удовлетворительно работал, потому что принял на себя удар», придя «на пустое место», возглавив страну, в экономике которой «был ужас».

Гончарук принял страну в разрухе, которую оставил нам Петр Порошенко по наследству. С дыркой в ​​бюджете. Кадровых изменений не избежать, но у меня к нему большой кредит доверия. Он остается в команде. Мы своих не бросаем, — рассказал нардеп СН.

В то же время среди достижений Гончарука на должности Тищенко смог назвать только кадровые. Гончарук якобы «собрал команду».

Напомним, вчера, 2 марта, Алексей Гончарук подал заявление об отставке, сегодня этот вопрос будет рассматривать Рада на внеочередной сессии. Нардеп из «Слуги народа» Александр Дубинский вчера назвал имена потенциальных руководителей министерств, которые обсуждались вчера вечером во время заседания фракции. Преемником Гончарука может стать Денис Шмыгаль — действующий вице-премьер развития общин и территорий.