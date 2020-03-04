Новий Кабмін: голова Слуги народу пояснив, чому Аваков працюватиме у четвертому поспіль уряді, фото — "Процишин офіційний""

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Голова політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко пояснив, чому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков працюватиме у четвертому поспіль уряді. Виявилося, що його цінують у партії влади за досвід і компетентність.

Корнієнко розповів, що у випадку, коли людина довгий час працює в уряді, то отримує «і плюси, і мінуси».

Мінуси — це негативний рейтинг міністра, бо реформу МВС треба було б довести до кінця і ми будемо про це з ним говорити. Плюси — міністр розуміється у цій сфері, може брати відповідальність, має необхідний рівень роботи у своїй галузі, — розповів Корнієнко в кулуарах Ради 3 березня.

Він вважає, що Аваков «напрацював необхідний досвід» і «добре розбирається у ввіреній йому сфері» — поліція, ДСНС, прикордонна служба.

Щодо сьогоднішніх кадрових рішень парламенту, то Корнієнко відзначив, що тепер країна перейде «в уряд спокійних технократів», які будуть «виважено приймати рішення», а «цей спокій люди відчують у кишенях та оселях».

Маркером для оцінювання роботи нового уряду буде, за словами голови партії «Слуга народу», стабілізація економічної ситуації, припинення промислового спаду, виконання показників ВВП.

Нагадаємо, що Аваков працював міністром внутрішніх справ в урядах Арсенія Яценюка (2014—2016), Володимира Гройсмана (2016—2019) та Олексія Гончарука (2019—2020).