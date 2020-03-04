«Слугам» підвезли нову шпаргалку: в мережі з’явився ще один темник про відставку уряду Гончарука, фото — Депо

https://racurs.ua/ua/n134658-slugam-pidvezly-novu-shpargalku-v-mereji-z-yavyvsya-sche-odyn-temnyk-pro-vidstavku-uryadu.html

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Українські ЗМІ отримали документ, який начебто призначений для депутатів партії «Слуга народу». У ньому вказані тези, які варто розповсюджувати нардепам монобільшості в коментарях щодо відставки уряду Олексія Гончарука та призначення нового керівника Кабміну і міністрів.

Темник у порівнянні з вчорашнім днем дещо оновили, повідомляє «Дзеркало тижня». У трьохсторінковому документі йдеться про те, як аргументувати правильність вибору певних кандидатів, а також підказки депутатам про нову структуру Кабінету міністрів і політику нового уряду.

Виявляється, що перезавантаження Кабміну відбувається відповідно до ситуації, «що ускладнюється у всьому світі». Відставку Гончарука пропонується подавати суспільству як логічний крок і не вважати «політичною драмою чи трагедією», «договорняком про корупційні схеми».

Причину відставки пропонується пояснювати браком досвіду та вірою у теоретичні, «кабінетні» схеми реформ, нестачею практичного знання системи, поганим діалогом з парламентом та суспільством.

Окремим пунктом у темнику наведена аргументація того, що Денис Шмигаль не є «людиною Ахметова».

Шмигаль 15 років працював у різних бізнесах — від менеджера до гендиректора — не пов’язаних з олігархами жодним чином. Потім він вісім років працював на держслужбі. І лише три останніх роки — на різних посадах у компанії ДТЕК. З якого дива він «людина Ахметова»? Те, що його запросили на відповідальні посади у великий бізнес, говорить лише про його ефективність як менеджера і управлінський досвід, — йдеться у тексті темника.

Новий Кабмін обіцяють зробити «більш прагматичним, спокійним та впевненим».

Саме впевненість у завтрашньому дні — це те, що нагально потрібно українцям сьогодні, — вказується у повчанні нардепам СН.

Сьогодні голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко у кулуарах Ради зазначив, що країна перейде «в уряд спокійних технократів», які будуть «виважено приймати рішення», а «цей спокій люди відчують у кишенях та оселях».