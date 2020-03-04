Рибалки під Одесою перекрили міжнародну трасу. Фото: Метроном

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В Одеській області поблизу села Маяки працівники рибодобувних підприємств влаштували акцію протесту. Рибалки перекрили трасу Одеса — Рені (М-15) міжнародного значення. На шосе утворилася велика автомобільна пробка, мітингувальники пропускають лише машини швидкої допомоги.

Причиною акції протесту стала корупція в Міністерстві енергетики та захисту довкілля, а також некомпетентність чиновників відомства, повідомляє «Думська».

Рибалки вважають, що зараз вони перетворилися на кріпаків рибоохорони, яка довела їх до злиднів. Протестуючі стверджують, що чиновниками Міністерства енергетики та захисту довкілля із запізненням на два місяці були підписані документи, які дозволяють вилов риби в акваторії Азовського моря цього року.

Без цих документів рибалок могла затримати прикордонна служба ФСБ Росії і звинуватити у незаконному вилові риби.

Українські рибалки обурені тим фактом, що їхні російські колеги з початку 2020 року здійснюють вилов риби в Азовському морі і вже встигли виловити більше 5 тис. т риби.

Слід зазначити, що вилов в Чорному і Азовському морях становить 2/3 загального вилову риби в Україні. Так, у 2019 році в Чорному морі було виловлено 14,128 тис. т риби, а в Азовському — 16,063 тис. т риби.

Учасники акції вважають, що саботаж, у якому винні некомпетентні і корумповані співробітники Міністерства енергетики та захисту довкілля, завдає багатомільйонних збитків державі.

Протестуючі заявляють, що якщо їхні вимоги не будуть почуті владою, то вони влаштують протести в Києві.