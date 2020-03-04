Зоряна Скалецька, фото: Zoryana Skaletska / Facebook

https://racurs.ua/ua/n134654-skalecka-uryad-shvalyv-shist-jyttievo-neobhidnyh-postanov-pid-chas-zasidannya-u-vivtorok.html

Ракурс

Чинний Кабінет міністрів під час свого вчорашнього засідання схвалив шість розроблених Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) проектів постанов, котрі очільниця МОЗ Зоряна Скалецька характеризує як «життєво необхідні».

Про це Скалецька повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Так, проект постанови Кабміну «Деякі питання надання у 2020 році субвенції місцевим бюджетам на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» визначає механізм закупівлі інсулінів для хворих на діабет на період з 1 квітня до 30 вересня таумови оплати видатків патолого-анатомічних бюро, центрів громадського здоров’я, закладів психіатричної допомоги.

Також Кабмін ухвалив проект постанови, котра врегульовує діяльність закладів охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи та інших суб'єктів господарювання, які вилучають анатомічні матеріали людини для виготовлення біоімплантатів, та закладів, які утримують тварин, котрих використовують для виготовлення ксеноімплантатів (медичних виробів, що виготовляються з анатомічних матеріалів тварин та використовуються для імплантації).

Ще одна постанова — «Про порядок перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів та вивезення за межі митної території України». За словами Скалецької, вона дозволить лікувати в Україні, а не за кордоном людей, які потребують трансплантацїі.

Крім того, урядом затверджено постанови «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються спеціалізованими організаціями», «Про порядок отримання і надання гемопоетичних стовбурових клітин та обміну інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини у вигляді гемопоетичних стовбурових клітин, призначених для трансплантації» та «Про продовження дії спрощеного порядку введення в обіг медичних виробів, що закуповуються із залученням спеціалізованих організацій».

Сьогодні о 16.00 має розпочатися позачергове засідання Верховної Ради, на якому можуть розглянути питання про відставку чинного уряду.

Нагадаємо, нещодавно Скалецька заявила, що в Україні можуть бути запроваджені обмежувальні заходи через коронавірус.