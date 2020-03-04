Скалецкая: Кабмин одобрил шесть «жизненно необходимых» постановлений Минздрава

Зоряна Скалецкая, фото: Zoryana Skaletska / Facebook

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Действующий Кабинет министров во время своего вчерашнего заседания принял шесть разработанных Министерством здравохранения проектов постановлений, которые руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая характеризует как «жизненно необходимые».

Об этом Скалецкая сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Так, проект постановления Кабмина «Некоторые вопросы предоставления в 2020 году субвенции местным бюджетам на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения» определяет механизм закупки инсулинов для больных диабетом на период с 1 апреля по 30 сентября и условий оплаты расходов патологоанатомических бюро, центров общественного здоровья, учреждений психиатрической помощи.

Также Кабмин принял проект постановления, которое регулирует деятельность учреждений здравоохранения, бюро судебно-медицинской экспертизы и других субъектов хозяйствования, которые изымают анатомические материалы человека для изготовления биоимплантатов, и учреждений, которые содержат животных, которых используют для изготовления ксеноимплантатив (медицинских изделий, которые изготавливаются из анатомических материалов животных и используются для имплантации).

Еще одно постановление — «О порядке перевозки анатомических материалов человека в пределах Украины, ввоза таких материалов и вывоза за пределы таможенной территории Украины». По словам Скалецкой, оно позволит лечить в Украине, а не за границей людей, нуждающихся в трансплантации.

Кроме того, правительством утверждены постановления «Об утверждении перечня лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых специализированными организациями», «О порядке получения и предоставления гемопоэтических стволовых клеток и обмена информацией об имеющихся анатомических материалах человека в виде гемопоэтических стволовых клеток, предназначенных для трансплантации» и «О продлении действия упрощенного порядка введения в обращение медицинских изделий, закупаемых с привлечением специализированных организаций».

Сегодня в 16.00 должно начаться внеочередное заседание Верховной Рады, на котором могут рассмотреть вопрос об отставке действующего правительства.

Напомним, недавно Скалецкая заявила, что в Украине могут быть введены ограничительные мероприятия в связи с коронавирусом.