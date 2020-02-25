Вакцина против кори. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2561-gryadet-bolshaya-utilizaciya-ili-kak-minzdrav-zakryl-dostup-k-informacii-o-nalichii-vakcin.html

Ракурс

Еще 5 февраля «Ракурс» обратился с запросом в Минздрав с просьбой прояснить ситуацию в отношении вакцин против кори (КПК — от кори, краснухи, паротита) и их количества с истекающим сроком годности. 18 февраля в редакцию пришел ответ, в котором, ссылаясь на п. 4 ст. 20 Закона Украины «О доступе к публичной информации», пообещали ответить в течение 20 рабочих дней.

«Сюрпризом» стало также то, что Минздрав закрыл на своем сайте доступ к информации в отношении остатков иммунобиологических препаратов в регионах Украины, закупаемых за средства бюджета. Теперь узнать данные о том, какие вакцины и в каком количестве есть в той или иной области, доступные ранее в таблице для всех и каждого, не представляется возможным.

Вместо применения вакцин — дорогая утилизация

11 февраля 2020 года Минздрав распределил в регионы 540 тыс. доз вакцины АКДС (от коклюша, дифтерии и столбняка) производства Serum Institute of India. Это 10-дозовые флаконы, общей стоимостью 2 млн 747 тыс. 264 грн. В регионы также разошлись 360 тыс. доз пентавалентной вакцины (для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной палочки типа b) того же производителя стоимостью 13 млн 106 тыс. 083 грн.

Пикантность ситуации не только в том, что вакцины, закупленные за бюджетные деньги 2018 года (!), пришли только в 2020-м. По словам иммунолога Андрея Волянского, в детских поликлиниках на 1 января 2020 года уже числилось 1,3 млн доз вакцины АКДС, срок годности которых заканчивается 31 марта и 31 мая 2020 года. По мнению эксперта, использовать их даже при 100% охвате никак невозможно, поэтому грядет большая утилизация вакцины, закупленной за бюджетные деньги. Кстати, утилизация вакцин — удовольствие дорогое. Не слишком ли это расточительно для страны, постоянно декларирующей стремление к экономии?

Теме закупок государством лекарственных препаратов, в том числе вакцин, при посредничестве международных организаций «Ракурс» посвятил не одну статью. Мы внимательно читали отчеты, написанные Счетной палатой по результату проверки этих закупок. Аудиторы действительно находили экономию бюджетных средств, которой так гордились в Минздраве, однако есть большое «но» (цитируем отчет Счетной палаты об эффективности использования государственных средств, выделенных в 2017‒2018 годах Министерству здравоохранения для закупок лекарств и медицинских изделий с привлечением специализированных международных организаций): «Министерство здравоохранения, потратив в 2017‒2018 годах 11,9 млрд грн на закупку лекарств и медицинских средств с привлечением международных специализированных организаций, не обеспечило своевременного доступа к ним всех пациентов, а значит — основного ожидаемого результата от изменения системы централизованных закупок общество до сих пор не получило».

Тем из нас, кто из-за болезни вынужден принимать лекарства постоянно, не столько важны экономия и количество, сколько качество, а также бесперебойная поставка жизненно важных препаратов, в том числе и вакцин.

Как Украина пришла к кори

Эксперты уверены, что нерегулярные поставки вакцин также усугубили ситуацию с эпидемией кори, так и не объявленной в Украине. Вспышка кори была прогнозируема и очевидна специалистам, но не чиновникам в кабинетах Минздрава. Предпосылки грядущей эпидемии в начале 2017 года были налицо — серьезный подъем заболеваемости корью в Италии, Румынии и Германии. О том, что Украину с низким охватом вакцинацией ждет катастрофа, Минздрав предупреждали.

Напомним, охват вакцинацией всерьез и надолго упал в нашей стране в 2008 году. Тогда попытка провести вопреки предостережениям экспертов массовую вакцинацию населения в возрасте 15–29 лет (основная группа риска) закончилась тем, что было использовано только 100 тыс. доз вакцины из 10 млн. Остальное пришлось утилизировать в связи с трагическим случаем — смертью подростка из Краматорска в день вакцинации. Ситуация привела к массе журналистских расследований, публикаций в СМИ, что заметно подорвало в обществе доверие не только к вакцинации как таковой, но и к государственным институтам.

При необходимом уровне охвата вакцинацией не менее 95% в период 2009–2016 годов он снизился до недопустимых 44,8–79,7%. А если учесть фиктивные справки, ставшие после этого события почти нормой в Украине, реальный охват прививками был еще ниже. Украина вошла в топ-8 стран мира с самыми низкими показателями вакцинации детей, встав в ряд с другими победителями этого рейтинга — Центральноафриканской Республикой, Республикой Чад, Экваториальной Гвинеей, Нигерией.

На фоне столь низкого охвата с января 2015 года в связи с переходом на закупки через международные организации в течение полутора лет (!) в Украину не было ввезено ни одной дозы вакцины. Затем вакцины поставлялись с перебоями, нередко в ненужном для нашей страны ассортименте и количестве, что подтвердили аудиторы Счетной палаты.

«По состоянию на 01.02.2019 за средства государственного бюджета 2018 года вообще не начаты поставки лекарственных средств, вакцин и медицинских изделий по 16 из 40 направлений закупок, в частности для лечения детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями и хроническим вирусным гепатитом, взрослых, больных онкогематологическими заболеваниями, и крайне актуальных средств иммунопрофилактики заболеваний с высоким уровнем смертности», — говорится в отчете.

«Из-за истечения срока годности не использованы лекарства, вакцины и медизделия по 12 направлениям закупок лекарств на общую сумму 6,75 млн грн, которые были приобретены за счет госбюджета 2015‒2017 годов. Из них почти на 1 млн грн уже утилизировано», — констатируют аудиторы.

Наверное, мало где родители так много знают о вакцинации, как в Украине. К сожалению, в странах, где нет доверия к государственным институтам, забота родителей о здоровье своих детей переходит в острую форму тревожности. Мамы и папы не уверены в безопасности вакцин, которые государство закупило за их же деньги — за средства государственного бюджета. Масла в огонь подливают загадочные истории, например, с замораживанием-размораживанием живой вакцины от полиомиелита (которой завезли удивительно много, а после провалившейся вакцинальной кампании утилизировали — дорогостоящее мероприятие, напомним), а также поступление вакцин известного французского производителя с китайскими иероглифами. Похоже, к этому списку добавляется еще одна.