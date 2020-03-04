Рыбаки под Одессой перекрыли международную трассу. Фото: Метроном

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В Одесской области вблизи села Маяки работники рыбодобывающих предприятий устроили акцию протеста. Рыбаки перекрыли трассу Одесса — Рени (М-15) международного значения. На шоссе образовалась большая автомобильная пробка, митингующие пропускают лишь машины скорой помощи.

Причиной акции протеста стала коррупция в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, а также некомпетентность чиновников ведомства, сообщает «Думская».

Рыбаки считают, что сейчас они превратились в крепостных рыбоохраны, которая довела их до нищеты. Протестующие утверждают, что чиновниками Министерства энергетики и защиты окружающей среды с опозданием на два месяца были подписаны документы, которые разрешают вылов рыбы в акватории Азовского моря в этом году.

Без этих документов рыбаков могла задержать пограничная служба ФСБ России и обвинить в незаконном вылове рыбы.

Украинские рыбаки возмущены тем фактом, что их российские коллеги с начала 2020 года осуществляют вылов рыбы в Азовском море и уже успели выловить более 5 тыс. т рыбы.

Следует отметить, что вылов в Черном и Азовском морях составляет 2/3 общего вылова рыбы в Украине. Так, в 2019 году в Черном море было выловлено 14,128 тыс. т рыбы, а в Азовском — 16,063 тыс. т рыбы.

Участники акции считают, что саботаж, в котором повинны некомпетентные и коррумпированные сотрудники Министерства энергетики и защиты окружающей среды, наносит многомиллионный ущерб государству.

Протестующие заявляют, что если их требования не будут услышаны властью, то они устроят протесты в Киеве.