Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рыбаки под Одессой перекрыли международную трассу. Фото: Метроном

Рыбаки заблокировали трассу Одесса — Рени (ФОТО, ВИДЕО)

4 мар 2020, 13:23
999

В Одесской области вблизи села Маяки работники рыбодобывающих предприятий устроили акцию протеста. Рыбаки перекрыли трассу Одесса — Рени (М-15) международного значения. На шоссе образовалась большая автомобильная пробка, митингующие пропускают лишь машины скорой помощи.

Причиной акции протеста стала коррупция в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, а также некомпетентность чиновников ведомства, сообщает «Думская».

Рыбаки под Одессой перекрыли международную трассу. Фото: Думская

Рыбаки считают, что сейчас они превратились в крепостных рыбоохраны, которая довела их до нищеты. Протестующие утверждают, что чиновниками Министерства энергетики и защиты окружающей среды с опозданием на два месяца были подписаны документы, которые разрешают вылов рыбы в акватории Азовского моря в этом году.

Рыбаки под Одессой перекрыли международную трассу. Фото: УСИ

Без этих документов рыбаков могла задержать пограничная служба ФСБ России и обвинить в незаконном вылове рыбы.

Рыбаки под Одессой перекрыли международную трассу. Фото: Трасса Е-95

Украинские рыбаки возмущены тем фактом, что их российские коллеги с начала 2020 года осуществляют вылов рыбы в Азовском море и уже успели выловить более 5 тыс. т рыбы.

Рыбаки под Одессой перекрыли международную трассу. Фото: odessa.online

Следует отметить, что вылов в Черном и Азовском морях составляет 2/3 общего вылова рыбы в Украине. Так, в 2019 году в Черном море было выловлено 14,128 тыс. т рыбы, а в Азовском — 16,063 тыс. т рыбы.

Участники акции считают, что саботаж, в котором повинны некомпетентные и коррумпированные сотрудники Министерства энергетики и защиты окружающей среды, наносит многомиллионный ущерб государству.

Протестующие заявляют, что если их требования не будут услышаны властью, то они устроят протесты в Киеве.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше