Офіс Зеленського роздав слугам темники щодо силовиків і Кабміну напередодні засідання Ради 4 березня — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n134585-ofis-zelenskogo-rozdav-slugam-temnyky-schodo-sylovykiv-i-kabminu-naperedodni-zasidannya-rady.html

Ракурс

Офіс президента України розробив спеціальний документ щодо роботи уряду і силових відомств, який роздали деяким «слугам народу» напередодні скликаного Володимиром Зеленським позачергового засідання Верховної Ради.

Документ містить підказки для депутатів щодо того, як необхідно аргументувати претензії до Кабінету міністрів і керівників окремих силових структур. Зокрема, у документі, оприлюдненому НВ, вказано наступне:

Ми не будемо закривати очі на перекоси і дисбаланси в політиці Кабміну — провальну політику щодо промислового виробництва, спад експорту через стійку ревальвацію гривні, низькі обсяги бюджетних надходжень.

Окрім цього, журналіст Володимир Бойко сьогодні написав, що з Офісу президента надійшла вказівка керівництву фракції «Слуга народу» зібрати до вечора 3 березня 150 підписів нардепів для включення 4 березня в порядок денний засідання Ради питання про висловлення недовіри генпрокуророві Руслану Рябошапці.

У свою чергу, в документі-темнику для «слуг», депутатам пропрезидентської політсили пропонують критикувати уряд Гончарука за відсутність комунікацій з Верховною Радою і фракцією «Слуга народу». Також у документі згадується Офіс прокурора і НАБУ, водночас оминається увагою МВС і Арсен Аваков.

Як раніше писав «Ракурс», у середу, 4 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. До порядку денного засідання включено питання про Кабінет міністрів. За інформацією деяких ЗМІ, під час цього засідання вирішиться подальша доля Гончарука на посаді прем'єра.