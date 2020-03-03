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Ракурс
Офіс Зеленського роздав слугам темники щодо силовиків і Кабміну напередодні засідання Ради 4 березня — ЗМІ

Офіс Зеленського роздав «слугам» темники щодо силовиків і Кабміну напередодні засідання Ради — ЗМІ (ДОКУМЕНТ)

3 бер 2020, 12:45
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Офіс президента України розробив спеціальний документ щодо роботи уряду і силових відомств, який роздали деяким «слугам народу» напередодні скликаного Володимиром Зеленським позачергового засідання Верховної Ради.

Документ містить підказки для депутатів щодо того, як необхідно аргументувати претензії до Кабінету міністрів і керівників окремих силових структур. Зокрема, у документі, оприлюдненому НВ, вказано наступне:

Ми не будемо закривати очі на перекоси і дисбаланси в політиці Кабміну — провальну політику щодо промислового виробництва, спад експорту через стійку ревальвацію гривні, низькі обсяги бюджетних надходжень.

Окрім цього, журналіст Володимир Бойко сьогодні написав, що з Офісу президента надійшла вказівка керівництву фракції «Слуга народу» зібрати до вечора 3 березня 150 підписів нардепів для включення 4 березня в порядок денний засідання Ради питання про висловлення недовіри генпрокуророві Руслану Рябошапці.

У свою чергу, в документі-темнику для «слуг», депутатам пропрезидентської політсили пропонують критикувати уряд Гончарука за відсутність комунікацій з Верховною Радою і фракцією «Слуга народу». Також у документі згадується Офіс прокурора і НАБУ, водночас оминається увагою МВС і Арсен Аваков.

Офіс Зеленського роздав слугам темники щодо силовиків і Кабміну напередодні засідання Ради 4 березня

Офіс Зеленського роздав слугам темники щодо силовиків і Кабміну напередодні засідання Ради 4 березня

Офіс Зеленського роздав слугам темники щодо силовиків і Кабміну напередодні засідання Ради 4 березня

Офіс Зеленського роздав слугам темники щодо силовиків і Кабміну напередодні засідання Ради 4 березня

Офіс Зеленського роздав слугам темники щодо силовиків і Кабміну напередодні засідання Ради 4 березня

Офіс Зеленського роздав слугам темники щодо силовиків і Кабміну напередодні засідання Ради 4 березня

Як раніше писав «Ракурс», у середу, 4 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. До порядку денного засідання включено питання про Кабінет міністрів. За інформацією деяких ЗМІ, під час цього засідання вирішиться подальша доля Гончарука на посаді прем'єра.


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