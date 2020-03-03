Офис Зеленского раздал слугам темник о силовиках и Кабмине накануне заседания Рады 4 марта - СМИ

https://racurs.ua/n134585-ofis-zelenskogo-razdal-slugam-temnik-o-silovikah-i-kabmine-nakanune-zasedaniya-rady-smi.html

Ракурс

Офис президента Украины разработал специальный документ о работе правительства и силовых ведомств, который раздали некоторым «слугам народа» накануне созванного Владимиром Зеленским внеочередного заседания Верховной Рады.

Документ содержит подсказки для депутатов о том, как необходимо аргументировать претензии к Кабинету министров и главам отдельных силовых структур. В частности, в документе, обнародованном НВ, указано следующее:

Мы не будем закрывать глаза на перекосы и дисбалансы в политике Кабмина — провальную политику по промышленному производству, спад экспорта из-за стойкой ревальвации гривны, низкие объемы бюджетных поступлений.

Кроме этого, журналист Владимир Бойко сегодня написал, что из Офиса президента поступило указание руководству фракции «Слуга народа» собрать к вечеру 3 марта 150 подписей нардепов для включения 4 марта в повестку дня заседания Рады вопроса о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

В свою очередь, в темнике для «слуг», депутатам пропрезидентской политсилы предлагают критиковать правительство Гончарука за отсутствие коммуникаций с Верховной Радой и фракцией «Слуга народа». Также в документе упоминается Офис прокурора и НАБУ, без внимание остается лишь МВД и Арсен Аваков.

Как ранее писал «Ракурс», в среду, 4 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня заседания включены вопросы о Кабинете министров. По информации некоторых СМИ, в ходе этого заседания решится дальнейшая судьба Гончарука на посту премьера.