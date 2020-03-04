«Заявление Гончарука»: в ОАСК определились, кто будет рассматривать вопрос, который может заблокировать отставку правительства

Заседание Кабмина, фото: пресс-служба КМУ

https://racurs.ua/n134667-zayavlenie-goncharuka-v-oask-opredelilis-kto-budet-rassmatrivat-vopros-kotoryy-mojet.html

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В Окружном административном суде Киева (ОАСК), определились с тем, кто будет рассматривать заявление об обеспечении иска, которое поступило от имени гражданина Алексея Гончарука 3 марта.

Уже назначен состав суда, это заявление будет рассматривать судья ОАСК Наталья Клименчук. Соответствующие данные приведены на сайте «Судебная власть Украины».

Указано, что ответчиком по этому заявлению является глава парламента Дмитрий Разумков, как третье лицо указан президент Украины Владимир Зеленский. Также указано, что истцом является Гончарук Алексей Валерьевич, однако, является ли это именно премьер-министр Украины, не указывается.

Вчера пресс-служба ОАСК заявила о получении от Гончарука заявления об обеспечении иска, в котором истец требует запретить парламенту рассматривать отставку действующего премьера или увольнение кого-либо из других членов правительства.

Однако пресс-служба Кабмина вскоре опровергла, что Гончарук подавал такое заявление.

Глава ОАСК судья Вовк впоследствии сообщил, что соответствующая новость будет удалена с сайта суда до выяснения личности заявителя.