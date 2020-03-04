«Заява Гончарука»: в ОАСК визначилися, хто розглядатиме питання, яке може заблокувати відставку уряду

Засідання Кабміну, фото: прес-служба КМУ

https://racurs.ua/ua/n134667-zayava-goncharuka-v-oask-vyznachylysya-hto-rozglyadatyme-pytannya-yake-moje-zablokuvaty.html

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В Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК), визначилися з тим, хто розглядатиме заяву про забезпечення позову, котра надійшла від імені громадянина Олексія Гончарука 3 березня.

Вже призначено склад суду, цю заяву розглядатиме Суддя ОАСК Наталія Клименчук. Відповідні дані наведені на сайті «Судова влада України».

Вказано, що відповідачем за цією заявою є голова парламенту Дмитро Разумков, як третя особа зазначений президент України Володимир Зеленський. Також вказано, що позивачем є Гончарук Олексій Валерійович, однак, чи це саме прем'єр-міністр України, не зазначається.

Вчора прес-служба ОАСК заявила про отримання від Гончарука заяви про забезпечення позову, в якій вимагається заборонити парламенту розглядати відставку чинного прем'єра чи звільнення кого-небудь з інших членів уряду.

Проте прес-служба Кабміну невдовзі спростувала, що Гончарук подавав таку заяву.

Очільник ОАСК суддя Павло Вовк згодом повідомив, що відповідна новина буде видалена з сайту суду до з’ясування особи заявника.