Євроструктури у Брюсселі обмежили роботу через коронавірус у службовця оборонного відомства ЄСhttps://racurs.ua/ua/n134666-ievrostruktury-u-brusseli-obmejyly-robotu-cherez-koronavirus-u-slujbovcya-oboronnogo-vidomstva-ies.htmlРакурс
У співробітника оборонного відомства ЄС виявили коронавірус. Єврокомісія, Європарламент та Рада ЄС до 13 березня скорочують кількість публічних заходів і обмежують доступ в свої будівлі.
Про виявлення коронавірусу в одного зі службовців структур ЄС в Брюсселі, повідомляє Euractiv із посиланням на джерело в європейських інститутах.
Я можу підтвердити, що серед службовців є перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Кількість громадських заходів та доступ в будівлі Єврокомісії, Європарламенту і Рада ЄС будуть обмежені, — повідомляє джерело.
Вірус виявили у працівника Європейського оборонного агентства. Найімовірніше, чиновник агентства заразився вірусом в Італії. Після повернення з Італії чиновник контактував з 30 посадовими особами інших установ ЄС. Наразі він очікує додаткових результатів тесту на коронавірус.
Учора Європейський союз підвищив загрозу зараження коронавірусом з помірного рівня до високого.
«Ракурс» повідомляв, що в Польщі на карантині перебувають понад 200 осіб.
Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)