Коронавірус в Європі: євроструктури у Брюсселі обмежили роботу через інфікування службовця оборонного відомства ЄС, скріншот онлайн-картки

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Ракурс

У співробітника оборонного відомства ЄС виявили коронавірус. Єврокомісія, Європарламент та Рада ЄС до 13 березня скорочують кількість публічних заходів і обмежують доступ в свої будівлі.

Про виявлення коронавірусу в одного зі службовців структур ЄС в Брюсселі, повідомляє Euractiv із посиланням на джерело в європейських інститутах.

Я можу підтвердити, що серед службовців є перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Кількість громадських заходів та доступ в будівлі Єврокомісії, Європарламенту і Рада ЄС будуть обмежені, — повідомляє джерело.

Вірус виявили у працівника Європейського оборонного агентства. Найімовірніше, чиновник агентства заразився вірусом в Італії. Після повернення з Італії чиновник контактував з 30 посадовими особами інших установ ЄС. Наразі він очікує додаткових результатів тесту на коронавірус.

Учора Європейський союз підвищив загрозу зараження коронавірусом з помірного рівня до високого.

«Ракурс» повідомляв, що в Польщі на карантині перебувають понад 200 осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)