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Коронавірус продовжує поширюватися світом, фото: «Ракурс»

Коронавірус в Україні: у Чернівцях госпіталізували ще трьох осіб із підозрою на 2019-nCoV (ВІДЕО)

4 бер 2020, 14:49
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У Чернівцях ще трьох людей госпіталізували з підозрою на інфікування новим коронавірусом 2019-nCoV.

Вони відвідували країни, які в яких були виявлені випадки інфікування коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької облдержадміністрації.

Зазначається, що наразі цих людей оглядають інфекціоністи.

Вчора офіційно було повідомлено про виявлення у Чернівцях першого в Україні випадку інфікування коронавірусом — у чоловіка, котрий нещодавно був в Італії. Його госпіталізували, він перебуває під наглядом лікарів в інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні.

Нагадаємо, вчора під будинком, де мешкає родина цього чоловіка, зібрався мітинг, учасники якого вимагали також ізолювати його дружину. Згодом жінку забрав автомобіль швидкої допомоги.

Джерело: Ракурс


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