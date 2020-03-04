Коронавирус продолжает распространяться по миру, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n134665-koronavirus-v-ukraine-v-chernovcah-treh-chelovek-gospitalizirovali-s-podozreniem-na-2019-ncov.html

Ракурс

В Черновцах еще трех человек госпитализировали с подозрением на инфицирование новым коронавирусом 2019-nCoV.

Они посещали страны, в которых были выявлены случаи инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

Отмечается, что сейчас этих людей осматривают инфекционисты.

Вчера официально было сообщено об обнаружении в Черновцах первого в Украине случая инфицирования коронавирусом — у мужчины, который недавно был в Италии. Его госпитализировали, он находится под наблюдением врачей в инфекционном отделении областной клинической больницы.

Напомним, вчера под домом, где живет семья этого человека, собрался митинг, участники которого требовали также изолировать его жену. Впоследствии женщину забрал автомобиль скорой помощи.