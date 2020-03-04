Коронавирус эволюционирует: обнаружены два типа SARS-CoV-2

Коронавирус. Фото: DW

https://racurs.ua/n134663-koronavirus-evolucioniruet-obnarujeno-dva-tipa-sars-cov-2.html

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Коронавирус подвержен мутации и быстро эволюционирует. Таковы результаты исследований, которые были проведены учеными Пекинского университета.

Своим открытием китайские ученые поделились в научном журнале Natіonal Science Review.

Во время анализа молекулярной дивергенции SARS-CoV-2 с другими видами коронавирусов было обнаружено лишь 4% расхождений в геномах между SARS-CoV-2 и коронавирусом SARS у летучих мышей, а различия между нейтральными мутациями, которые не влияют нафункциональность инфекции, достигает 17%.

Это подтвердило догадку о том, что различия между двумя вирусами намного существенней, чем считалось до этого времени. Это вызвано мутациями SARS-CoV-2, который продолжает эволюционировать.

При анализе 103 геномов SARS-CoV-2 было установлено, что в результате эволюции возникли два типа вируса: L и S. Тип L встречается чаще, на него приходится около 70% всех вирусов, а тип S является его производным. Именно тип Lбыл зафиксирован в большинстве случаев во время вспышки коронавируса в Ухане. Однако, к концу января его частота снизилась.

Профилактика заболевания оказала сильное селективное давление на коронавирус, в результате чего он стал менее агрессивным, а темпы его распространения снизились.

Ученые считают, что из-за слабого селективного давления на коронавирус типа S, который эволюционно старше и менее агрессивен, его частота могла увеличиться.

Ученые заявили, что данные результаты являются промежуточными и необходимы дальнейшие исследования с использованием геномных и эпидемиологических данных.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).