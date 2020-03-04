Отставка Гончарука: в «Батькивщине» рассказали, как будут голосовать в Раде, фото — "BBC-Украина"

https://racurs.ua/n134662-otstavka-goncharuka-v-batkivschine-rasskazali-kak-budut-golosovat-v-rade.html

Ракурс

Представители депутатской фракции «Батькивщина» рассказали, как будут голосовать сегодня во время внеочередной сессии Рады относительно отставки правительства Алексея Гончарука.

В кулуарах парламента член фракции Валентин Наливайченко заявил утром, что партия Юлии Тимошенко планирует поддержать отставку действующего состава правительства, сообщает «Укринформ».

Да, фракция будет голосовать за отставку. Правительство профанов должно уйти, — заявил Наливайченко.

Поддержку новых назначений в Кабмине «Батькивщина» обещает только в случае, если в парламенте представят программу действий нового правительства.

А вот первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Сергей Соболев во время общения с журналистами сказал, что фракция будет голосовать за отставку действующего правительства и не будет поддерживать новый состав Кабмина, сообщает партийный сайт.

Изменение фамилий в правительстве — это очередной эксперимент Зе-команды над страной, — сказал Соболев.

Фракция, по его словам, не голосовала за правительство и не будет голосовать за кадровые изменения в нем. Команда Тимошенко требует, чтобы в рамках проанонсированных встреч с фракциями все услышали, «признает ли президент кадровые ошибки с предыдущими назначениями», а также — «произойдет ли смена экономической и социальной стратегии, или это опять замена одних на других, а страна дальше будет катиться в пропасть».

Соболев сообщил, что власти пока не предоставили возможности ознакомиться с кандидатами на должности в правительстве и пообщаться с ними.

Напомним, что на место Гончарука планируется назначить действующего вице-премьер-министра, министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Гончарука избрали премьер-министром 29 августа 2019 года. До этого он возглавлял аналитическую организацию «Офис эффективного регулирования».