Под Киевом из-за тумана в ДТП попали 10 авто. Фото: dtp.kiev.ua

https://racurs.ua/n134660-pod-kievom-iz-za-tumana-v-dtp-popali-bolee-10-avto-est-postradavshie-foto.html

Ракурс

Авария под Киевом произошла утром 4 марта. На Одесской трассе в ДТП попали 10 автомобилей.

Причиной аварий стала плохая видимость из-за тумана. Об этом пишет Dtp.kiev.ua в Facebook.

Аварии случились на небольшом участке дороги. Как сообщается, все ДТП произошли на участке трассы протяженностью 100 метров. Есть пострадавшие, однако точное их количество не сообщается.

Как сообщал «Ракурс», сегодня столицу накрыл густой туман. Спасатели Киевской области предупреждали о плохой видимости и просили водителей не превышать скорость, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями. В Киевской области был объявлен І уровень опасности: видимость на дорогах не превышала 200−500 метров.

Напомним, ранее во Львовской области столкнулись шесть автомобилей. Двух человек госпитализировали с тяжелыми травмами, пострадал также водитель одного из автомобилей.