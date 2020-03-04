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Ракурс
Под Киевом из-за тумана в ДТП попали 10 авто. Фото: dtp.kiev.ua

Под Киевом из-за тумана в ДТП попали более 10 авто, есть пострадавшие (ФОТО)

4 мар 2020, 14:01
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Авария под Киевом произошла утром 4 марта. На Одесской трассе в ДТП попали 10 автомобилей.

Причиной аварий стала плохая видимость из-за тумана. Об этом пишет Dtp.kiev.ua в Facebook.

Под Киевом из-за тумана в ДТП попали 10 авто. Фото: dtp.kiev.ua

Аварии случились на небольшом участке дороги. Как сообщается, все ДТП произошли на участке трассы протяженностью 100 метров. Есть пострадавшие, однако точное их количество не сообщается.

Под Киевом из-за тумана в ДТП попали 10 авто. Фото: dtp.kiev.ua

Под Киевом из-за тумана в ДТП попали 10 авто. Фото: dtp.kiev.ua

Как сообщал «Ракурс», сегодня столицу накрыл густой туман. Спасатели Киевской области предупреждали о плохой видимости и просили водителей не превышать скорость, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями. В Киевской области был объявлен І уровень опасности: видимость на дорогах не превышала 200−500 метров.

Напомним, ранее во Львовской области столкнулись шесть автомобилей. Двух человек госпитализировали с тяжелыми травмами, пострадал также водитель одного из автомобилей.


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