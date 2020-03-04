Алексей Гончаренко, фото: «Слово і Діло»

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Ракурс

Внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное рассмотрению вопроса отставки действующего генпрокурора Руслана Рябошапки, может состояться завтра в 18.30.

Депутаты из фракции «Слуга народа» уже собирают соответствующие подписи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Также эту информацию подтверждает Telegram-канал «Политика страны». Отмечается, что уже собрано 227 подписей за отставку генпрокурора.

Telegram канал PawlovskyNews со ссылкой на депутата Александра Качура сообщает, что новый генпрокурор, вероятно, будет из «Слуги народа». Качур также отметил, что за отставку Рябошапки уже собрано 227 подписей.

Кроме того, по его словам, есть поддержка по этому вопросу со стороны других фракций, однако сегодня его, вероятно, уже не успеют рассмотреть, поскольку сначала должны завершиться соответствующие процедуры.

Сегодня Рада на внеочередном заседании, которое начнется в 16.00, вероятно, проголосует за избрание нового состава Кабмина.

Нардеп Гончаренко сообщил, что от должностей в новом составе правительства уже отказались трое претендентов — Тимофей Милованов, Роман Жуковский и Олег Коростылев, которые претендовали на должности руководителей МинАПК, Минэкономики и вице-премьера по ОПК соответственно.

Также эту информацию в своем Telegram-канале подтверждает журналист Андрей Смолий. По его сведениям, в отставку также собираются министр образования и науки Анна Новосад и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Напомним, сегодня в интернете опубликовали фото заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.