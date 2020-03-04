Завтра депутати можуть розглянути відставку генпрокурора, фото: «Слово і Діло»

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Ракурс

Позачергове засідання Верховної Ради, присвячено розгляду питання відставки чинного генпрокурора Руслана Рябошапки, може відбутися завтра о 18.30.

Депутати із фракції «Слуга народу» вже збирають відповідні підписи. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Також цю інформацію підтверджує Telegram-канал «Политика страны». Зазначається, що вже зібрано 227 підписів за відставку генпрокурора.

Telegram-канал PawlovskyNews з посиланням на депутата Олександра Качура повідомляє, що новий генпрокурор, ймовірно, буде зі «Слуги народу». Качур також зазначив, що за відставку Рябошапки вже зібрано 227 підписів.

Крім того, за його словами, є підтримка цього питання з боку інших фракцій, проте сьогодні його, ймовірно, вже не встигнуть розглянути, оскільки спочатку мають завершитися відповідні процедури.

Сьогодні Рада на позачерговому засіданні, яке розпочнеться о 16.00, ймовірно, проголосує за обрання нового складу Кабміну.

Нардеп Гончаренко повідомив, що від посад в новому складі уряду вже відмовилися троє претендентів — Тимофій Милованов, Роман Жуковський та Олег Коростильов, котрі претендували на посади очільників МінАПК, Мінекономіки та віце-прем'єра з ОПК відповідно.

Також цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтверджує журналіст Андрій Смолій. За його відомостями, у відставку також збираються міністр освіти і науки Ганна Новосад і міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Нагадаємо, сьогодні в інтернеті опублікували фото заяви прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.