Під Києвом через туман у ДТП потрапили 10 авто. Фото: dtp.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n134660-pid-kyievom-cherez-tuman-u-dtp-potrapyly-ponad-10-avto-ie-postrajdali-foto.html

Ракурс

Аварія під Києвом сталася вранці 4 березня. На Одеській трасі у ДТП потрапили понад 10 автомобілів.

Причиною аварій стала погана видимість через туман. Про це пише Dtp.kiev.ua в Facebook.

Аварії сталися на невеликій ділянці дороги. Як повідомляється, всі ДТП сталися ділянці траси протяжністю 100 метрів. Є постраждалі, проте їхня точна кількість не повідомляється.

Як повідомляв «Ракурс», сьогодні столицю накрив густий туман. Рятувальники Київської області попереджали про погану видимість і просили водіїв не перевищувати швидкість, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями. У Київській області був оголошений І рівень небезпеки: видимість на дорогах не перевищувала 200−500 метрів.

Нагадаємо, раніше у Львівській області зіткнулися шість автомобілів. Двох людей госпіталізували з важкими травмами, постраждав також водій одного з автомобілів.