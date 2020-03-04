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Ракурс
Під Києвом через туман у ДТП потрапили 10 авто. Фото: dtp.kiev.ua

Під Києвом через туман у ДТП потрапили понад 10 авто, є постраждалі (ФОТО)

4 бер 2020, 13:59
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Аварія під Києвом сталася вранці 4 березня. На Одеській трасі у ДТП потрапили понад 10 автомобілів.

Причиною аварій стала погана видимість через туман. Про це пише Dtp.kiev.ua в Facebook.

Під Києвом через туман у ДТП потрапили 10 авто. Фото: dtp.kiev.ua

Аварії сталися на невеликій ділянці дороги. Як повідомляється, всі ДТП сталися ділянці траси протяжністю 100 метрів. Є постраждалі, проте їхня точна кількість не повідомляється.

Під Києвом через туман у ДТП потрапили 10 авто. Фото: dtp.kiev.ua

Під Києвом через туман у ДТП потрапили 10 авто. Фото: dtp.kiev.ua

Як повідомляв «Ракурс», сьогодні столицю накрив густий туман. Рятувальники Київської області попереджали про погану видимість і просили водіїв не перевищувати швидкість, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями. У Київській області був оголошений І рівень небезпеки: видимість на дорогах не перевищувала 200−500 метрів.

Нагадаємо, раніше у Львівській області зіткнулися шість автомобілів. Двох людей госпіталізували з важкими травмами, постраждав також водій одного з автомобілів.


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