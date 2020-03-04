Відставка Гончарука: у «Батьківщині» розповіли, як голосуватимуть у Раді, фото — "BBC-Україна"

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Представники депутатської фракції «Батьківщина» розповіли, як голосуватимуть сьогодні під час позачергової сесії Ради щодо відставки уряду Олексія Гончарука.

У кулуарах парламенту член фракції Валентин Наливайченко заявив вранці, що партія Юлії Тимошенко планує підтримати відставку чинного складу уряду, повідомляє «Укрінформ».

Так, фракція буде голосувати за відставку. Уряд профанів має піти геть, — заявив Наливайченко.

Підтримку нових призначень в Кабміні «Батьківщина» обіцяє тільки у випадку, якщо в парламені презентують програму дій нового уряду.

А от перший заступник голови партії «Батьківщина» Сергій Соболєв під час спілкування з журналістами сказав, що фракція голосуватиме за відставку чинного уряду і не підтримуватиме новий склад Кабміну, повідомляє партійний сайт.

Зміна прізвищ в уряді — це черговий експеримент Зе-команди над країною, — сказав Соболєв.

Фракція, за його словами, не голосувала за уряд і не буде голосувати за кадрові зміни в ньому. Команда Тимошенко вимагає, аби у рамках проанонсованих зустрічей з фракціями усі почули, чи «визнає президент кадрові помилки з попередніми призначеннями», а також — «чи відбудеться зміна економічної та соціальної стратегії, чи це знову заміна одних на інших, а країна далі буде котитися у прірву».

Соболєв повідомив, що влада поки не надала можливості ознайомитися з кандидатами на посади в уряді та поспілкуватися з ними.

Нагадаємо, що на місце Гончарука планується призначити чинного віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля. Гончарука обрали прем'єр-міністром 29 серпня 2019 року. До цього він очолював аналітичну організацію «Офіс ефективного регулювання».