Коронавірус еволюціонує: виявлені два типи SARS-CoV-2

Коронавірус. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n134663-koronavirus-evolucionuie-vyyavleni-dva-typy-sars-cov-2.html

Ракурс

Коронавірус схильний до мутації і швидко еволюціонує. Такі результати досліджень, які були проведені вченими Пекінського університету.

Своїм відкриттям китайські вчені поділилися у науковому журналі Natіonal Science Review.

Під час аналізу молекулярної дивергенції SARS-CoV-2 з іншими видами коронавірусів було виявлено лише 4% розбіжностей в геномах між SARS-CoV-2 і коронавірусу SARS у кажанів, а відмінності між нейтральними мутаціями, які не впливають на функціональність інфекції, досягають 17%.

Це підтвердило припущення про те, що відмінності між двома вірусами набагато істотніші, ніж вважалося до цього часу. Це викликано мутаціями SARS-CoV-2, який продовжує еволюціонувати.

Під час аналізу 103 геномів SARS-CoV-2 було встановлено, що в результаті еволюції виникли два типи вірусу: L і S. Тип L зустрічається частіше, на нього припадає близько 70% всіх вірусів, а тип S є його похідним. Саме тип L був зафіксований у більшості випадків під час спалаху коронавірусу в Ухані. Однак, до кінця січня його частота знизилася.

Профілактика захворювання справила дуже великий селективний тиск на коронавірус, у результаті чого він став менш агресивним, а темпи його поширення знизилися.

Вчені вважають, що через слабкий селективний тиск на коронавірус типу S, який еволюційно старший і менш агресивний, його частота могла збільшитися.

Вчені заявили, що дані результати є проміжними і необхідні подальші дослідження із використанням геномних і епідеміологічних даних.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).