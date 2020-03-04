У Рівному госпіталізували студента-медика з підозрою на коронавірус

https://racurs.ua/ua/n134657-ne-tilky-chernivci-v-rivnomu-gospitalizuvaly-studenta-medyka-z-pidozrou-na-koronavirus.html

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Китайський коронавірус офіційно зареєстрований в Україні у одного жителя. Проте наразі перевіряються ще шість осіб, у яких є підозра на SARS-CoV-2.

Так, в Рівному госпіталізували студента-медика, який приїхав з Чернівців. Він захворів під час навчання, тому приїхав додому до батьків. Про це пише «РадіоТрек».

Батьки студента — лікарі, тому вони одразу звернулися до сімейного лікаря. Студента госпіталізували, він перебуває в інфекційному відділенні місцевої лікарні. У нього взяли аналізи та відправили їх до київського Центру громадського здоров’я. Саме там можуть визначити, чи захворів студент китайським коронавірусів або це інша інфекція.

Загалом в Україні з підозрою на коронавірус госпіталізовано шестеро людей. Зараз вони перебувають в ізоляції. Частина зразків вже передана до референс-лабораторії, в якій надалі спростують або підтвердять інфікування вірусом. Про це на брифінгу в Києві заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, раніше представник Всесвітньої організації охорони здоров’я, доктор Ярно Хабіхт заявив, що кількість інфікованих коронавірусом в Україні може збільшитися.