Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Рівному госпіталізували студента-медика з підозрою на коронавірус

Не тільки Чернівці: в Рівному госпіталізували студента-медика з підозрою на коронавірус

4 бер 2020, 13:37
999

Китайський коронавірус офіційно зареєстрований в Україні у одного жителя. Проте наразі перевіряються ще шість осіб, у яких є підозра на SARS-CoV-2.

Так, в Рівному госпіталізували студента-медика, який приїхав з Чернівців. Він захворів під час навчання, тому приїхав додому до батьків. Про це пише «РадіоТрек».

Батьки студента — лікарі, тому вони одразу звернулися до сімейного лікаря. Студента госпіталізували, він перебуває в інфекційному відділенні місцевої лікарні. У нього взяли аналізи та відправили їх до київського Центру громадського здоров’я. Саме там можуть визначити, чи захворів студент китайським коронавірусів або це інша інфекція.

Загалом в Україні з підозрою на коронавірус госпіталізовано шестеро людей. Зараз вони перебувають в ізоляції. Частина зразків вже передана до референс-лабораторії, в якій надалі спростують або підтвердять інфікування вірусом. Про це на брифінгу в Києві заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, раніше представник Всесвітньої організації охорони здоров’я, доктор Ярно Хабіхт заявив, що кількість інфікованих коронавірусом в Україні може збільшитися.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше