В Ровно госпитализировали студента-медика с подозрением на коронавирус

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Китайский коронавирус официально зарегистрирован в Украине у одного жителя. Однако на данный момент проверяются еще шесть человек, у которых есть подозрение на SARS-CoV-2.

Так, в Ровно госпитализировали студента-медика, который приехал из Черновцов. Он заболел во время учебы, поэтому приехал домой к родителям. Об этом пишет «РадіоТрек».

Родители студента — врачи, поэтому они сразу обратились к семейному доктору. Студента госпитализировали, он находится в инфекционном отделении местной больницы. У него взяли анализы и отправили их в киевский Центр общественного здоровья. Именно там могут определить, заболел ли студент китайским коронавирусом или это другая инфекция.

Всего в Украине с подозрением на коронавирус госпитализированы шесть человек. Сейчас они находятся в изоляции. Часть образцов уже передана в референс-лабораторию, в которой в дальнейшем опровергнут или подтвердят инфицирование вирусом. Об этом на брифинге в Киеве заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения, доктор Ярно Хабихт заявил, что количество инфицированных коронавирусом в Украине может увеличиться.