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Ракурс
Коронавирус: евроструктуры в Брюсселе ограничили работу из-за инфицирования служащего оборонного ведомства ЕС, скриншот онлайн-карты

Евроструктуры в Брюсселе ограничили работу из-за коронавируса у служащего оборонного ведомства ЕС

4 мар 2020, 14:57
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У сотрудника оборонного ведомства ЕС обнаружили коронавирус. Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС до 13 марта сокращают количество публичных мероприятий и ограничивают доступ в свои здания.

О выявлении коронавируса у одного из служащих структур ЕС в Брюсселе, сообщает Euractiv со ссылкой на источник в европейских институтах.

Я могу подтвердить, что среди служащих есть первый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Количество общественных мероприятий и доступ в здания Еврокомиссии, Европарламента и Совет ЕС будут ограничены, — сообщает источник.

Вирус обнаружили у работника Европейского оборонного агентства. Скорее всего, чиновник агентства заразился вирусом в Италии. По возвращении из Италии чиновник контактировал с 30 должностными лицами других учреждений ЕС. Сейчас он ожидает дополнительных результатов теста на коронавирус.

Вчера Европейский союз повысил угрозу заражения коронавирусом с умеренного уровня до высокого. «Ракурс» сообщал, что в Польше на карантине находится более 200 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)


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