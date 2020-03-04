Епідемія коронавірусу: в Італії закривають усі освітні заклади

Триває епідемія нового коронавірусу, фото:

https://racurs.ua/ua/n134672-epidemiya-koronavirusu-v-italiyi-zakryvaut-usi-osvitni-zaklady.html

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В Італії через спалах нового коронавірусу 2019-nCoV до середини березня закривають усі освітні заклади, зокрема й університети.

Навчальні заклади закриваються із 5 березня, повідомляє агентство ANSA.

Також Спеціальний науковий комітет з питань коронавірусу уряду Італії сьогодні вранці опублікував низку вказівок, дотримання яких може зупинити поширення коронавірусу.

Зокрема, італійців закликають відмовитися від звички обіймати та цілувати знайомих, уникати місць скупчення людей, не ділитися окулярами та не відвідувати лікарні разом із хворими родичами.

Тим, хто відчуває в себе симптоми коронавірусу, рекомендується залишатися вдома та телефонувати на урядову гарячу лінію. Також людям, які старші 75-річного віку, радять залишатися вдома та «уникати соціальних контактів».

Загалом в Італії вже зафіксовано 2 тис. 502 випадки інфікування новим коронавірусом, 79 людей померли, 160 — вилікувалися.

«Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)».

Нагадаємо, ще трьох людей з підозрою на коронавірусгоспіталізувалив Чернівцях, де нещодавно було зафіксовано перший в Україні випадок інфікування 2019-nCoV.