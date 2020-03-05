Ученые обнаружили связь между смартфонами и головной болью

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Люди с головной болью, которые пользуются смартфонами, с большей вероятностью могут использовать больше обезболивающих препаратов, однако получать от них меньший эффект, чем люди с головной болью, не пользующиеся смартфонами.

К такому выводу пришли ученые, исследовав данные по 400 человек в Индии с различными типами головной боли, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в официальном журнале Американской академии неврологии.

Этих людей опрашивали относительно использования смартфонов и лекарств от головной боли.

Из 400 человек 206 были пользователями смартфонов. Люди, которые не пользовались смартфонами, были старше, имели более низкий уровень образования и имели более низкий социально-экономический статус.

Пользователи смартфонов чаще использовали препараты от головной боли, чем те, кто не пользовался ими. При этом такие препараты использовали 96% пользователей смартфонов, против 81% среди тех, кто не пользовался этими гаджетами.

Пользователи смартфонов употребляли в среднем восемь таблеток в месяц по сравнению с пятью таблетками в месяц у представителей другой группы.

В то же время пользователи смартфонов сообщили о меньшем облегчении боли в результате употребления лекарств: 84% получили умеренное или полное облегчение головной боли по сравнению с 94% в группе людей, не пользующихся смартфонами.

Исследование не выявило разницы между двумя группами в том, как часто происходили головные боли, как долго они продолжались или насколько сильны они были.

Причины этого пока не ясны, — подчеркивают исследователи. — Положение шеи пользователя? Или освещения телефона? Или напряжение глаз? Или стресс от постоянного пребывания на связи?

Ученые отмечают, что установление причин этого явления станет ключом для разработки стратегии использования смартфонов, которая не приведет к таким последствиям. Возможно, она будет заключаться в более активном использовании функции громкой связи и управления смартфонами с помощью голоса.

Напомним, в прошлом году австралийские ученые установили, что активное использование смартфонов влияет на человеческий скелет.